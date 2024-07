Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Allianz zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 264,20 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 264,20 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 265,40 EUR zu. Bei 265,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 86.701 Stück gehandelt.

Am 02.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 280,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,98 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 209,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 26,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 14,76 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 290,67 EUR an.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,32 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37,66 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 25,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 08.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 24,80 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

