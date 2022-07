Allianz Aktie News: Allianz kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Aktien in diesem Artikel Allianz 172,58 EUR

Im XETRA-Handel kam die Allianz-Aktie um 19.07.2022 09:22:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 173,82 EUR. Bei 174,06 EUR erreichte die Allianz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 172,84 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 172,92 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.812 Stück gehandelt.

Bei 232,50 EUR markierte der Titel am 09.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 14.07.2022 auf bis zu 168,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 3,34 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 247,58 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 12.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,20 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 44.000,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.400,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Allianz wird am 05.08.2022 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 10.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 19,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

