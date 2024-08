Allianz Aktie News: Allianz reagiert am Vormittag positiv

Kurs der Allianz

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Allianz. Das Papier von Allianz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 267,60 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 267,60 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 267,80 EUR. Mit einem Wert von 267,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 8.513 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 02.04.2024 auf bis zu 280,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 4,63 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 215,75 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 19,38 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 14,75 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 290,67 EUR.

Allianz ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,05 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,82 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 25,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 28,52 Mrd. EUR im Vergleich zu 38,06 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2024 terminiert. Am 14.11.2025 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 24,91 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

