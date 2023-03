Allianz Aktie News: Allianz am Montagmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Allianz 198,80 EUR

-1,07% Charts

News

Analysen

Um 11:48 Uhr ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 199,10 EUR. Die Allianz-Aktie gab in der Spitze bis auf 192,48 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 197,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 891.051 Allianz-Aktien.

Am 22.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 224,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 156,22 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 27,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 254,00 EUR.

Am 17.02.2023 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,99 EUR, nach -0,74 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36.700,00 EUR – das entspricht einem Minus von 4,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38.400,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 12.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 10.05.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 24,37 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Experten: Banken dürften nach SVB-Insolvenz bei Kreditvergabe vorsichtiger werden

Generali Aktie mit Gewinnen: Generali verdient operativ glänzend - Erwartungen übertroffen

Allianz-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com