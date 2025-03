Allianz Aktie News: Allianz verteidigt am Donnerstagvormittag Tendenz

Blick auf Allianz-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 355,60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Allianz-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 355,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 356,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Allianz-Aktie bis auf 355,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 356,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 27.650 Allianz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2025 auf bis zu 359,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,96 Prozent. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 238,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 49,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,61 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 15,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 329,86 EUR.

Allianz ließ sich am 28.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 45,90 Mrd. EUR gegenüber 35,03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2025 erfolgen. Allianz dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,68 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

