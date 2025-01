Allianz Aktie News: Allianz tritt am Vormittag auf der Stelle

Aktienentwicklung

Die Aktie von Allianz zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 306,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Allianz-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 306,00 EUR an der Tafel. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 306,10 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 305,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 305,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 18.216 Allianz-Aktien.

Bei einem Wert von 307,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.01.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,36 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 238,30 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 22,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 15,11 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 320,14 EUR.

Am 13.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 6,54 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 5,12 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 42,80 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 25,92 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.02.2025 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 13.02.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 25,00 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

