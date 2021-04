Allianz-Aktie aktuell: Allianz kaum verändert

Aktien in diesem Artikel Allianz 215,80 EUR

-0,28% Charts

News

Analysen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Allianz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 215,45 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den unveränderten Werten im DAX, der derzeit bei 15.088 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 218,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 215,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 217,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 351.067 Allianz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 221,10 EUR erreichte der Titel am 08.04.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 139,78 EUR ab.

Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 219,00 EUR. Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 21,22 EUR je Allianz-Aktie.

Die Allianz SE ist einer der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzdienstleister. Die Gruppe bietet umfassenden Service in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenversicherung an. Das Portfolio reicht dabei von allgemeinen Lebens-. Haftpflicht- und Autoversicherungen über Reise- und Kreditversicherungen bis hin zu Assistance-Leistungen. Zudem zählt die Gesellschaft weltweit zu den größten Vermögensverwaltern und stellt Kunden zahlreiche Asset Management-Produkte und -Services zur Verfügung. Das Versicherungsangebot wird zudem in Deutschland, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Bulgarien um Bankprodukte ergänzt.

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Reich mit Dividenden - so kassieren Sie richtig ab!

Fondsgebundene Versicherungen: Haftet der Chef?

DAX-Konzerne bieten weit weniger Corona-Tests als gewünscht an

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com