Allianz-Aktie aktuell: Allianz in Grün

Die Allianz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 216,45 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX, der derzeit bei 15.429 Punkten notiert. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 216,55 EUR an. Bei 214,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 462.386 Allianz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.05.2021 auf bis zu 221,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2020 Kursverluste bis auf 148,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 222,92 EUR je Allianz-Aktie aus. Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 21,47 EUR fest.

Die Allianz SE ist einer der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzdienstleister. Die Gruppe bietet umfassenden Service in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenversicherung an. Das Portfolio reicht dabei von allgemeinen Lebens-. Haftpflicht- und Autoversicherungen über Reise- und Kreditversicherungen bis hin zu Assistance-Leistungen. Zudem zählt die Gesellschaft weltweit zu den größten Vermögensverwaltern und stellt Kunden zahlreiche Asset Management-Produkte und -Services zur Verfügung. Das Versicherungsangebot wird zudem in Deutschland, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Bulgarien um Bankprodukte ergänzt.

