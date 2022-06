Allianz Aktie News: Allianz schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Aktien in diesem Artikel Allianz 187,40 EUR

Um 21.06.2022 09:22:00 Uhr ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 187,32 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 187,32 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 187,04 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 23.999 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 232,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2022 erreicht. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 19,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 178,30 EUR. Abschläge von 5,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 248,15 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Allianz veröffentlichte am 12.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,20 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 44.000,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41.400,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2022 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 04.08.2023.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 24,35 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

