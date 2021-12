Allianz Aktie News: Allianz mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Allianz 202,05 EUR

Die Aktie legte zuletzt in der Stuttgart-Sitzung 0,9 Prozent auf 203,20 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX, der derzeit bei 15.239 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 203,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 203,45 EUR. Zuletzt wechselten via Stuttgart 582 Allianz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 223,40 EUR erreichte der Titel am 17.06.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Bei 182,58 EUR fiel das Papier am 20.09.2021 auf ein 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 238,91 EUR für die Allianz-Aktie aus. Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 21,96 EUR je Allianz-Aktie.

Die Allianz SE ist einer der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzdienstleister. Die Gruppe bietet umfassenden Service in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenversicherung an. Das Portfolio reicht dabei von allgemeinen Lebens-. Haftpflicht- und Autoversicherungen über Reise- und Kreditversicherungen bis hin zu Assistance-Leistungen. Zudem zählt die Gesellschaft weltweit zu den größten Vermögensverwaltern und stellt Kunden zahlreiche Asset Management-Produkte und -Services zur Verfügung. Das Versicherungsangebot wird zudem in Deutschland, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Bulgarien um Bankprodukte ergänzt.

