Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag höher

Aktien in diesem Artikel Allianz 208,60 EUR

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 209,20 EUR. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 210,55 EUR. Bei 208,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 500.120 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 22.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 224,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 156,22 EUR am 29.09.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 33,91 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 254,00 EUR.

Am 17.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,99 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 36.700,00 EUR, gegenüber 38.400,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,43 Prozent präsentiert.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Allianz wird am 12.05.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 10.05.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,37 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

