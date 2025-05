Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Munich Re hat im ersten Quartal wegen der Waldbrände in Kalifornien weniger verdient. Das schwerste Waldbrandereignis aller Zeiten für die Rückversicherungsbranche kostet die Münchener nach vorläufigen Schätzungen aus dem Februar rund 1,2 Milliarden Euro. Am Ausblick für 2025, der einen weiteren deutlichen Gewinnanstieg vorsieht, dürfte der DAX-Konzern dennoch nicht rütteln. Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Schaden-Kosten-Quote in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

7:30 Uhr PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q25 ggVj Zahl 1Q24

Versicherungsumsatz (brutto) 15.600 +4% 12 15.061

Anlageergebnis 1.885 -13% 12 2.163

Operatives Ergebnis 1.541 -47% 12 2.928

Ergebnis nach Steuern 1.112 -48% 12 2.140

Ergebnis je Aktie 8,50 -47% 12 15,96

Schaden-Kosten-Quote* 89,5 -- 12 75,3

-* Rückversicherung - Schaden/Unfall

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

BAYER (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q25 ggVj Zahl 1Q24

Umsatz Konzern 13.518 -2% 11 13.765

- Pharmaceuticals 4.318 -1% 11 4.358

- Consumer Health 1.494 +4% 11 1.432

- Crop Science 7.638 -3% 11 7.907

EBITDA bereinigt Konzern 3.749 -15% 11 4.412

- Pharmaceuticals 1.079 -10% 11 1.194

- Consumer Health 352 +6% 11 331

- Crop Science 2.484 -13% 11 2.849

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.448 -28% 10 2.000

Ergebnis je Aktie Core 2,16 -23% 10 2,82

Wechselkurs USD/EUR 1,06 -- 8 1,08

HANNOVER RÜCK (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Combined Ratio in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q25 ggVj Zahl 1Q24

Rückversicherungsumsatz (brutto) 7.149 +7% 12 6.673

Kapitalanlageergebnis 541 +9% 12 498

EBIT 660 -19% 12 811

Ergebnis nach Steuern/Dritten 447 -20% 12 558

Combined Ratio* 93,0 -- 12 88,0

* Schaden-Rückversicherung

JENOPTIK (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q25 ggVj Zahl 1Q24

Umsatz 249 -3% 7 256

EBITDA 41 -9% 7 45

EBITDA-Marge 16,4 -- -- 17,4

EBIT 23 -11% 3 26

Ergebnis nach Steuern 14 -8% 3 15

===

07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1Q

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 1Q

07:50 DE/MBB SE, Ergebnis 1Q

07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 1Q (16:00 Telefonkonferenz)

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 9 Monate

08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Jahresergebnis

08:30 JP/Softbank Group Corp, Jahresergebnis

09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz)

09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Jahresergebnis

10:00 DE/Freenet AG, HV

10:00 DE/PNE AG, HV

10:00 DE/Rheinmetall AG, HV

10:00 DE/SAP SE, HV

10:00 DE/Norma Group SE, HV

11:00 DE/Ionos Group SE, HV

18:10 DE/Patrizia SE, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Siltronic 0,20 EUR

Schneider Electric 3,90 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- GB

08:00 Arbeitsmarktdaten April

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 4,5%

zuvor: 4,4%

- DE

11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Mai

PROGNOSE: +16,4 Punkte

zuvor: -14,0 Punkte

Konjunkturlage

PROGNOSE: -76,0 Punkte

zuvor: -81,2 Punkte

- US

14:30 Realeinkommen April

14:30 Verbraucherpreise April

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 23.602,00 +0,1%

E-Mini-Future S&P-500 5.839,00 -0,4%

E-Mini-Future Nasdaq-100 20.834,50 -0,6%

Nikkei-225 (Tokio) 38.379,86 +2,0%

Hang-Seng (Hongk.) 23.156,89 -1,7%

Schanghai-Comp. 3.371,86 +0,1%

Montag:

DAX 23.566,54 +0,3%

DAX-Future 23.757,00 +0,7%

XDAX 23.666,12 +0,4%

MDAX 29.785,72 +0,2%

TecDAX 3.796,70 +1,4%

SDAX 16.648,65 +1,7%

Euro-Stoxx-50 5.392,36 +1,6%

Stoxx-50 4.517,26 +1,2%

Dow-Jones 42.410,10 +2,8%

S&P-500 5.844,19 +3,3%

Nasdaq Composite 18.708,34 +4,3%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Konsolidierungseeffekte werden für die Vortagsgewinner aus der Technologiebranche und konjunktursensiblen Sektoren wie Automobilbau erwartet. Die breiten Aktienmärkte in Europa könnten aber möglicherweise unter weiteren Abgabedruck geraten, heißt es im Handel. Denn die Pause im US-Handelsstreit mit China habe zu einem kompletten Stimmungswandel gegenüber US-Aktien geführt. Daher dürfte sich der Kapitalabzug aus Europa in Richtung USA weiter fortsetzen. Deutlich erkennbar war dies am Vortag im steigenden Dollar. Viel dürfte am Nachmittag von den frischen US-Verbraucherpreisen für April abhängen. "Die Zollpause zwischen den USA und China dürfte eng mit Angst von Trump zusammenhängen, dass sich die steigenden Importpreise in einem starken Inflationsanstieg spiegeln und damit der Fed rechtgeben", sagte ein Händler. Daher bestehe das Risiko, dass die Preisdaten stärker als die bislang erwarteten 2,8 Prozent in der Kernrate gestiegen sind.

Rückblick: Sehr fest - Die Hoffnung auf eine Deeskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China trieb die Börsen auf neue Höhen. Gesucht waren konjunkturzyklische und exportorientierte Branchen: So stieg der Stoxx-Index der Rohstoffwerte um 5,0 Prozent, die Indizes der Auto- und der Technologiewerten legten um 2,4 bzw. 3,4 Prozent zu. Bei defensiven Titeln aus den Bereichen Versorgung, Telekommunikation und Nahrungsmittel gab es leichte Minuszeichen. Positiv kamen die Geschäftszahlen von Unicredit (+4,2%) an. Aktien der Reedereien waren mit der Hoffnung auf eine Entspannung gesucht. Hapag-Lloyd stiegen um 13 Prozent und Moeller Maersk um 10,4 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Der DAX markierte mit 23.912 Punkten ein Allzeithoch. Doch bis Handelsende gab er einen Großteil der Gewinne wieder ab. Der DAX hatte sich in Zeiten der Eskalation im globalen Handelskonflikt besser als andere Börsen entwickelt. Nun deutete sich eine Entspannung an, damit wurden Investments wieder zurückgedreht. Prosiebensat1 schossen um 18,6 Prozent auf 7,08 Euro nach oben. PPF legte ein Angebot von 7,00 Euro je Aktie vor, um ihren Anteil auf bis zu 29,99 Prozent zu erhöhen. Damit könnte ein Bieterstreit mit dem Großaktionär MFE starten, so die DZ Bank. Gute Geschäftszahlen kamen von United Internet (+6,8%). Der Konzern hatte im ersten Quartal operativ mehr verdient als erwartet. Die Tochter Ionos (+10,3%) hatte mehr umgesetzt als dedacht. Auch das operative Ergebnis fiel besser aus als geschätzt. Zu Gewinnmitnahmen kam es bei den Rüstungswerten, nach dem bislang starken Lauf in diesem Jahr. So gaben Rheinmetall um 5,9 Prozent nach. Hensoldt verloren 11,6 Prozent und Renk 6,2 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Hausse an den US-Börsen hat bei deutschen Aktien die Kurse noch etwas nach oben getrieben. Ansonsten war die Nachrichtenlage jedoch dünn; auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet.

USA - AKTIEN

Hausse - Die Hoffnung auf eine Beendigung des Handelsstreits zwischen den USA und China hat die Indizes kräftig nach oben getrieben. Vor allem bei den Technologiekonzernen dürfte die Erleichterung groß sein, da viele Vorprodukte aus China kommen. Die USA und China hatten sich darauf verständigt, die meisten Zölle zunächst für 90 Tage auszusetzen, während die Handelsverhandlungen weiterlaufen. Amazon gewannen 7,7 Prozent, Meta Platforms stiegen um 7,9 Prozent und Nvidia um 5,4 Prozent. Für Tesla ging es um 6,8 Prozent nach oben. Die an US-Börsen gelisteten Aktien chinesischer Unternehmen stiegen ebenfalls kräftig. Alibaba legten um 6 Prozent zu, JD um 6,5 Prozent, Baidu um 5,1 Prozent und PDD um 6,1 Prozent. Microsoft rückten um 2,4 Prozent vor. Berichte, wonach der Konzern die Bedingungen seiner Partnerschaft mit OpenAI ändert, um diesem einen zukünftigen Börsengang zu ermöglichen, stützten. Pharmawerte zeigten sich unbeeindruckt, nachdem US-Präsident Trump angekündigt hatte, die Preise für Medikamente in den USA zu senken. Merck & Co stiegen um 5,9 Prozent,

