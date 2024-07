Allianz Aktie News: Allianz verzeichnet am Vormittag Verluste

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 258,40 EUR abwärts.

Die Allianz-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 258,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Allianz-Aktie bei 258,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 260,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.335 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 280,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 210,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 18,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 13,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 14,73 EUR je Allianz-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 290,67 EUR an.

Allianz ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 6,32 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 5,06 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 49,32 Prozent auf 37,66 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 08.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 24,80 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 5 Jahren abgeworfen

Allianz-Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Allianz-Aktie

Milliardendeal: Allianz übernimmt Income Insurance - Aktie stabil