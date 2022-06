Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Allianz 179,92 EUR

Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 23.06.2022 16:22:00 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 179,90 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Allianz-Aktie bei 179,78 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 183,60 EUR. Zuletzt wechselten 758.720 Allianz-Aktien den Besitzer.

Bei 232,50 EUR markierte der Titel am 09.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 178,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 0,90 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 248,15 EUR aus.

Am 12.05.2022 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,20 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 44.000,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.400,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,28 Prozent gesteigert.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 05.08.2022 vorlegen. Allianz dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 04.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,35 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

