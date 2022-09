Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Allianz 168,26 EUR

Um 04:22 Uhr ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 168,68 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 167,14 EUR nach. Bei 172,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 636.787 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2022 auf bis zu 232,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 27,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.09.2022 bei 164,46 EUR. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 2,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 241,77 EUR.

Allianz gewährte am 05.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,85 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34.300,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37.100,00 EUR ausgewiesen.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 präsentieren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 10.11.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2022 17,47 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

