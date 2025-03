Allianz Aktie News: Anleger greifen bei Allianz am Mittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Allianz zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 356,00 EUR zu.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 356,00 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 357,10 EUR zu. Bei 354,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 181.065 Allianz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 359,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 0,84 Prozent wieder erreichen. Bei 238,30 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 33,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 15,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,64 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 329,86 EUR für die Allianz-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 28.02.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,41 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,49 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 45,90 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 35,03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 19.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 27,61 EUR fest.

