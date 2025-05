KORREKTUR: Commerzbank überrascht mit Gewinnsprung

Werte in diesem Artikel

(Berichtigt wird der Bezug: Es ist das beste Quartalsergebnis seit Anfang 2011 rpt seit 2011.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank hat in ihrem Abwehrkampf gegen die UniCredit einen überraschend starken Jahresstart hingelegt. 834 Millionen Euro Gewinn bedeuteten das beste Quartalsergebnis seit Anfang 2011, wie der Dax-Konzern (DAX) am Freitag in Frankfurt mitteilte. Zugleich übertraf das Institut die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

Dank höherer Einnahmen aus dem Tagesgeschäft machte die Commerzbank Belastungen durch den Abbau Tausender Stellen, gestiegene Personalkosten und gesunkene Zinseinnahmen wett. Konzernchefin Bettina Orlopp rechnet im Gesamtjahr weiterhin mit einem Gewinn von rund 2,4 Milliarden Euro. Ohne die Sonderbelastungen aus dem Stellenabbau sollen es 2,8 Milliarden Euro werden./stw/ben/stk