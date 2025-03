Aktie im Blick

Allianz Aktie News: Allianz am Montagvormittag auf grünem Terrain

24.03.25 09:22 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 355,30 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 355,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 355,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 354,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30.253 Allianz-Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 359,00 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 1,04 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 238,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 32,93 Prozent Luft nach unten. Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 16,61 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 15,40 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 329,86 EUR angegeben. Am 28.02.2025 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 45,90 Mrd. EUR – ein Plus von 31,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 35,03 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte. Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 19.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Allianz. Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 27,61 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie Allianz-Aktie verliert: Allianz startet neuen Aktienrückkauf am Freitag DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allianz von vor 3 Jahren verdient Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück

