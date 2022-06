Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Allianz 180,30 EUR

0,03% Charts

News

Analysen

Um 24.06.2022 09:22:00 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 180,06 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 180,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 179,94 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 29.186 Allianz-Aktien.

Bei 232,50 EUR erreichte der Titel am 09.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 22,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 178,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 0,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 248,15 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 12.05.2022. Das EPS belief sich auf 1,36 EUR gegenüber 6,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 44.000,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.400,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,28 Prozent gesteigert.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 05.08.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 04.08.2023.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 24,35 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Diese Unternehmen sind Teil der ewigen DAX-Liga

Allianz-Aktie dennoch leichter: Jefferies-Analysten belassen Allianz auf 'Buy' - Kursziel unverändert

Kurswende an den Aktienmärkten: Wie sich Mutige jetzt positionieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com