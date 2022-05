Allianz Aktie News: Allianz reagiert am Mittwochmittag positiv

Aktien in diesem Artikel Allianz 199,26 EUR

0,65% Charts

News

Analysen

Um 25.05.2022 12:22:00 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 199,16 EUR. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 200,85 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 199,82 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 267.103 Allianz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 232,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 14,34 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 178,30 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 11,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 247,77 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Am 12.05.2022 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 44.000,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41.400,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 05.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Allianz dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 04.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 24,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie dennoch etwas leichter: S&P bestätigt Allianz-Rating - Ausblick stabil

Allianz-Tochter bekennt sich in den USA schuldig wegen Betrugs - Allianz-Aktie im Plus

Allianz-Aktie im Minus: Allianz bestätigt Ausblick trotz Gewinnrückgang

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com