Allianz Aktie News: Allianz am Mittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 257,50 EUR ab.

Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,8 Prozent auf 257,50 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 257,10 EUR. Bei 257,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 126.220 Allianz-Aktien umgesetzt.

Bei 280,00 EUR markierte der Titel am 02.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 8,74 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.08.2023 bei 210,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 14,71 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 290,67 EUR.

Allianz ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 37,66 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 25,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Allianz wird am 08.08.2024 gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 08.08.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2024 24,77 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

