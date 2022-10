Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagmittag im Minus

Aktien in diesem Artikel Allianz 175,34 EUR

Die Allianz-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 175,36 EUR. Die Allianz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 175,26 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 177,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 205.805 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.02.2022 markierte das Papier bei 232,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 24,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 28.09.2022 Kursverluste bis auf 156,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,25 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 237,62 EUR an.

Allianz ließ sich am 05.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,22 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37.100,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34.300,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Allianz am 10.11.2022 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 10.11.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 16,56 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

