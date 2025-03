Allianz Aktie News: Allianz steigt am Nachmittag

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 357,10 EUR.

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 357,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Allianz-Aktie bei 358,10 EUR. Bei 357,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 407.782 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 359,00 EUR. 0,53 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 238,30 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 33,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,64 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 329,86 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 28.02.2025 vor. Es stand ein EPS von 6,41 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 5,49 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 45,90 Mrd. EUR – ein Plus von 31,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 35,03 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 27,61 EUR je Allianz-Aktie.

