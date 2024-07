Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 260,00 EUR zu.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 260,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 260,50 EUR. Bei 258,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 168.402 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (280,00 EUR) erklomm das Papier am 02.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 210,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Nach 13,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 14,71 EUR je Allianz-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 290,67 EUR.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 49,32 Prozent auf 37,66 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Allianz dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 24,77 EUR je Allianz-Aktie.

