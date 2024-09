Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Allianz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 295,10 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 295,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 296,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 296,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 293.472 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.09.2024 bei 296,60 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 0,51 Prozent niedriger. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 215,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 26,89 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2023 mit 13,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,90 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 300,50 EUR für die Allianz-Aktie.

Am 08.08.2024 hat Allianz die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 6,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28,52 Mrd. EUR – eine Minderung von 25,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 38,06 Mrd. EUR eingefahren.

Die Allianz-Bilanz für Q3 2024 wird am 13.11.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 14.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 24,71 EUR je Aktie aus.

