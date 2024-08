Allianz Aktie News: Allianz am Mittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Allianz zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 276,40 EUR.

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 276,40 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 276,90 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 275,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 106.246 Allianz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 280,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.04.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 1,30 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 215,75 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2023 mit 13,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,79 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 291,40 EUR angegeben.

Am 08.08.2024 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 6,05 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 5,82 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 25,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,52 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38,06 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Allianz am 13.11.2024 präsentieren. Allianz dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 24,90 EUR je Allianz-Aktie.

