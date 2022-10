Allianz Aktie News: Allianz am Mittag nahe Vortagesniveau

Aktien in diesem Artikel Allianz 178,28 EUR

Die Allianz-Aktie wies um 12:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 177,82 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 178,42 EUR zu. Die Allianz-Aktie sank bis auf 177,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 177,62 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 179.811 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 232,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,52 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.09.2022 (156,22 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 13,83 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 237,62 EUR.

Allianz veröffentlichte am 05.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,85 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34.300,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37.100,00 EUR ausgewiesen.

Am 10.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 10.11.2023 dürfte Allianz die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 16,58 EUR je Allianz-Aktie.

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie etwas höher: Allianz warnt vor zunehmenden Problemen durch Online-Erpressung

Erste Schätzungen: Allianz mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Allianz-Aktie wenig bewegt: Allianz Trade sieht kriminelle Mitarbeiter als hohe Gefahr

