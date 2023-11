Allianz Aktie News: Allianz am Montagnachmittag schwächer

So entwickelt sich Allianz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 232,30 EUR ab.

Die Allianz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 232,30 EUR abwärts. Bei 231,10 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 232,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 282.992 Stück.

Bei 234,55 EUR markierte der Titel am 15.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,97 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 192,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 20,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 260,88 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 10.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 36.500,00 EUR umgesetzt, gegenüber 34.800,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 14.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2023 22,68 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

