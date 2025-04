Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Allianz. Zuletzt sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 360,40 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 360,40 EUR zu. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 362,10 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 362,00 EUR. Bisher wurden heute 29.432 Allianz-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (362,10 EUR) erklomm das Papier am 28.04.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 0,47 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 238,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 33,88 Prozent sinken.

Nach 15,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 16,75 EUR je Allianz-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 351,86 EUR je Allianz-Aktie an.

Allianz ließ sich am 28.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 6,41 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 5,49 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 45,90 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 31,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 35,03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Allianz am 15.05.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 19.05.2026.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 28,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

