Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagvormittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Allianz. Zuletzt ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 267,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 267,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 266,40 EUR. Bisher wurden heute 10.464 Allianz-Aktien gehandelt.

Am 02.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 280,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,87 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 198,60 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 34,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 14,73 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 286,29 EUR je Allianz-Aktie aus.

Allianz gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 6,32 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 5,06 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 49,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 37,66 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 25,22 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Am 01.08.2025 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 24,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

