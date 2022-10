Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Mittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel Allianz 179,98 EUR

-0,12% Charts

News

Analysen

Die Allianz-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 179,44 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 178,48 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 179,04 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 327.165 Allianz-Aktien.

Am 09.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 232,50 EUR. 22,82 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 156,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 14,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 237,62 EUR.

Am 05.08.2022 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,85 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34.300,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37.100,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 10.11.2022 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 10.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2022 16,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie etwas höher: Allianz warnt vor zunehmenden Problemen durch Online-Erpressung

Erste Schätzungen: Allianz mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Allianz-Aktie wenig bewegt: Allianz Trade sieht kriminelle Mitarbeiter als hohe Gefahr

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com