Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag leichter

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Allianz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 230,15 EUR ab.

Die Allianz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 230,15 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Allianz-Aktie bis auf 228,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 229,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 21.006 Allianz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 234,55 EUR. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 1,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2023 (192,48 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 19,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 260,88 EUR angegeben.

Am 10.11.2023 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 36.500,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 34.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 23.02.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 14.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2023 22,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

