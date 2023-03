Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Mittwochmittag

Aktien in diesem Artikel Allianz 208,35 EUR

Das Papier von Allianz konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 208,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 208,60 EUR. Bei 207,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 185.567 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 224,55 EUR erreichte der Titel am 22.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 7,24 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 156,22 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 33,34 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 254,00 EUR für die Allianz-Aktie.

Am 17.02.2023 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 4,99 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 38.400,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 36.700,00 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Allianz am 12.05.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 10.05.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 24,37 EUR im Jahr 2023 aus.

