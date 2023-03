Allianz Aktie News: Allianz reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Aktien in diesem Artikel Allianz 209,35 EUR

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 209,60 EUR zu. Die Allianz-Aktie legte bis auf 209,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 207,20 EUR. Bisher wurden heute 367.412 Allianz-Aktien gehandelt.

Am 22.04.2022 markierte das Papier bei 224,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,66 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 156,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 254,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 17.02.2023. Das EPS wurde auf 4,99 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 36.700,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 38.400,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.05.2023 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 10.05.2024.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 24,37 EUR je Aktie.

