Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochvormittag gesucht

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 207,50 EUR. Bei 207,80 EUR erreichte die Allianz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 207,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 27.117 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 22.04.2022 markierte das Papier bei 224,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 7,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 156,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 32,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 254,00 EUR.

Am 17.02.2023 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,99 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,74 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36.700,00 EUR – eine Minderung von 4,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 38.400,00 EUR eingefahren.

Am 12.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 10.05.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 24,37 EUR je Allianz-Aktie.

Allianz-Aktie leichter: Allianz steigt bei EnBW-Windpark ein

Allianz-Aktie in Grün: Zusammenarbeit mit FC Bayern um zehn weitere Jahre verlängert

Allianz-Experten: Banken dürften nach SVB-Insolvenz bei Kreditvergabe vorsichtiger werden

