Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagmittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Allianz. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Allianz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 280,50 EUR.

Die Allianz-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 280,50 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 281,50 EUR zu. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 279,10 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 281,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 132.948 Allianz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 281,50 EUR erreichte der Titel am 29.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,36 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 215,75 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 30,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 13,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 14,79 EUR belaufen. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 291,40 EUR.

Am 08.08.2024 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,05 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,82 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 25,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 28,52 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 38,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 14.11.2025.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 24,90 EUR je Aktie.

