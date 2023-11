Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochmittag im Plus

So bewegt sich Allianz

Die Aktie von Allianz zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 231,00 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 11:48 Uhr 0,2 Prozent. Die Allianz-Aktie legte bis auf 231,05 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 229,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 193.942 Stück gehandelt.

Bei 234,55 EUR erreichte der Titel am 15.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Bei 192,48 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,68 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 260,88 EUR an.

Allianz gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 5,22 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 6,02 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 36.500,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 34.800,00 EUR umsetzen können.

Am 23.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 14.02.2025 dürfte Allianz die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 22,69 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

