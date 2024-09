Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Allianz gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 295,80 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 295,80 EUR. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 295,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 296,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 22.951 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 297,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,51 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 215,75 EUR. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 37,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 14,90 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 13,80 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 300,50 EUR.

Allianz veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 6,05 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,82 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 25,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 28,52 Mrd. EUR im Vergleich zu 38,06 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Allianz-Bilanz für Q3 2024 wird am 13.11.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 14.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 24,71 EUR fest.

