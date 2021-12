Allianz Aktie News: Allianz mit kaum veränderter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Allianz 208,25 EUR

Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Allianz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Frankfurt bei 208,25 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der stabilen Werten im DAX, der zurzeit bei 15.852 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 208,25 EUR. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 207,75 EUR. Bei 207,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 65 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.06.2021 bei 223,30 EUR. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.09.2021 bei 182,58 EUR.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 238,91 EUR für die Allianz-Aktie aus. Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2022 auf 21,96 EUR je Aktie.

Die Allianz SE ist einer der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzdienstleister. Die Gruppe bietet umfassenden Service in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenversicherung an. Das Portfolio reicht dabei von allgemeinen Lebens-. Haftpflicht- und Autoversicherungen über Reise- und Kreditversicherungen bis hin zu Assistance-Leistungen. Zudem zählt die Gesellschaft weltweit zu den größten Vermögensverwaltern und stellt Kunden zahlreiche Asset Management-Produkte und -Services zur Verfügung. Das Versicherungsangebot wird zudem in Deutschland, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Bulgarien um Bankprodukte ergänzt.

