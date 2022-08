Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag kaum bewegt

Aktien in diesem Artikel Allianz 168,98 EUR

Die Allianz-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 170,04 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 170,62 EUR zu. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 169,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 170,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 25.206 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2022 markierte das Papier bei 232,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 26,86 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.08.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 167,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 1,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 239,58 EUR.

Am 05.08.2022 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,22 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37.100,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 34.300,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 10.11.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 17,89 EUR je Aktie aus.

