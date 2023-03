Allianz-Konsortium kauft 49,9% an EnBW-Windpark "He Dreiht"

Aktien in diesem Artikel Allianz 208,50 EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz investiert in einen der zukünftig größten deutschen Windparks. Wie der Versicherungskonzern mitteilte, hat ein Konsortium um Allianz Capital Partners eine Vereinbarung zum Kauf von 49,9 Prozent an dem Offshore-Windpark "He Dreiht" von EnBW unterzeichnet. Die Allianz selbst beteiligt sich mit 16,6 Prozent.

Der Nordsee-Windpark soll bei Fertigstellung mit 64 Turbinen eine Leistung von 15 Megawatt erbringen. Die Bauarbeiten sollen 2024 beginnen, Inbetriebnahme ist für Ende 2025 geplant. EnBW wird "He Dreiht" bauen, betreiben und den erzeugten Strom abnehmen. Der Energiekonzern beziffert das Investitionsvolumen auf 2,4 Milliarden Euro.

Teil des Allianz-Konsortiums sind Norges Bank Investment Management und der dänische Infrastruktur-Investor AIP Management.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2023 05:36 ET (09:36 GMT)