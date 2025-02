Alphabet C (ex Google) Aktie News: Alphabet C (ex Google) am Mittwochnachmittag im Sinkflug

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet C (ex Google). Zuletzt ging es für die Alphabet C (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 7,5 Prozent auf 192,13 USD.

Die Alphabet C (ex Google)-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 7,5 Prozent auf 192,13 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet C (ex Google)-Aktie bisher bei 190,48 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 193,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3.840.295 Alphabet C (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2025 markierte das Papier bei 208,70 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie. Am 06.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 131,56 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie 31,53 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Alphabet C (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,559 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 232,00 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet C (ex Google) am 29.10.2024. Das EPS wurde auf 2,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,66 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 88,25 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 86,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Alphabet C (ex Google) am 29.04.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet C (ex Google) im Jahr 2025 9,00 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

