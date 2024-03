Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger greifen bei Alphabet A (ex Google) am Freitagvormittag zu

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Im Tradegate-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 09:22 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 128,22 EUR. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 128,72 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 128,02 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 8.333 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (142,50 EUR) erklomm das Papier am 30.01.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.03.2023 bei 83,58 EUR. Abschläge von 34,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 156,13 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,64 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 86.310,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76.048,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 23.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,79 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

