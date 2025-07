Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) büßt am Nachmittag ein

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 178,20 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 178,20 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 177,55 USD aus. Bei 179,10 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.258.421 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei einem Wert von 207,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,19 Prozent. Bei 140,53 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 21,14 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,516 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 198,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 24.04.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,81 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,89 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 89,97 Mrd. USD im Vergleich zu 80,47 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 29.07.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,59 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

