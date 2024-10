Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 166,03 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 166,03 USD. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 169,15 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 167,72 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.742.807 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (191,75 USD) erklomm das Papier am 11.07.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,49 Prozent. Am 28.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,21 USD. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 38,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,386 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 204,71 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,91 USD gegenüber 1,45 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 84,64 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,60 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,46 Prozent gesteigert.

Am 22.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,64 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

