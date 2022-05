Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Mittag stärker

Um 12:22 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 2.224,00 EUR. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 2.230,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 2.212,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.097 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 2.702,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 17,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.05.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1.801,20 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 23,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3.335,71 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 26.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 26,29 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 68.011,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 55.314,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2022 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 133,88 USD in den Büchern stehen haben wird.

