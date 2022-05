Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagvormittag freundlich

Um 09:22 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 2.224,50 EUR. Bei 2.228,00 EUR erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2.228,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 44 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2.699,50 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,60 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.05.2021 bei 1.805,40 EUR. Abschläge von 23,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3.335,71 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 26.04.2022. Das EPS wurde auf 24,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 26,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 68.011,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 55.314,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2022 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 133,88 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com