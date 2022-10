Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gibt am Nachmittag ab

Um 04:22 Uhr fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 99,75 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 96,60 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 41.990 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,18 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.05.2022 bei 95,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 4,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 140,00 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,21 USD, nach 1,36 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,61 Prozent auf 69.685,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 61.880,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 25.10.2022 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 26.10.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,21 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

