Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 164,51 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,8 Prozent auf 164,51 USD. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 163,94 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 164,38 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 533.096 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 11.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 191,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 16,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,21 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 26,93 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Alphabet A (ex Google)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,386 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 204,71 USD aus.

Am 23.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,45 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 84,64 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 74,60 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 22.10.2024 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,64 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Microsoft und NVIDIA investieren weiter: ChatGPT-Firma OpenAI holt sich Milliarden von Investoren

Microsoft-Aktie verliert: KI-Software Copilot redet mit Nutzern

Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt zum Start im Minus