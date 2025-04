Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kurs der Alphabet A (ex Google)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 162,46 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,0 Prozent auf 162,46 USD zu. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 166,05 USD zu. Bei 165,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.584.082 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 207,05 USD markierte der Titel am 05.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 140,53 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 15,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,571 USD. Im Vorjahr hatte Alphabet A (ex Google) 0,600 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 200,57 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,66 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,94 Prozent auf 96,45 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 86,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 29.07.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 28.04.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,12 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

